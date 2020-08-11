Рабочие БелАЗАа в Жодино обсуждают формат забастовки 11.08.2020, 12:24

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Люди настроены решительно.

Рабочие БелАЗАа в Жодино обсуждают формат забастовки, сообщает телеграм-канал nexta_live.

«На БелАЗе в Жодино идеологи впопыхах пытаются запудрить людям мозги, но люди настроены решительно. Обсуждается формат забастовки и конкретные требования для предприятия», - пишет телеграм-канал.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.