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Забастовка началась в Институте химии новых материалов НАН Беларуси

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  • 11.08.2020, 12:36
  • 8,013
Забастовка началась в Институте химии новых материалов НАН Беларуси

Сотрудники вышли на улицу рядом с институтом.

Забастовка в Институте химии новых материалов НАН Беларуси, сообщает телеграм-канал nexta_live.

Сотрудники вышли на улицу рядом с институтом и хлопают в ладоши.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.


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