Всебелорусская забастовка (Онлайн) 24 11.08.2020, 12:47

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(обновляется) Отправим «таракана» на свалку.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и сам спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.

14.03 Возле главной проходной МТЗ собралось 70 бастующих работников. Они требуют от руководства, чтобы прояснили ситуацию, которая происходит в стране. Люди подтягиваются.

13.51 В Минске водители троллейбусов отказываются выходить на работу во вторую смену после информации о ранении водителя автобуса вечером 10 августа. Забастовал 4-й троллейбусный парк.

13.44 Банковская система в Беларуси не работает из-за того, что перепуганный Лукашенко отключил интернет. Банки уведомляют Нацбанк о ситуации, но ответа пока не получили.

13.37 Работники «Белшины» в Бобруйске начали забастовку. Об этом Charter97.org сообщил рабочий завода.

13.31 Бастующие рабочие Минского электротехнического завода выдвинули свои требования властям. Они состоят из четырех пунктов: 1) Немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию! 2) Прекратить провокации для оправдания действий силовиков. 3) Выпустить людей задержанных во время прошедших мирных демонстраций. 4) Включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов.

13.25 Рабочие маргаринового завода начали шествие по улицам Минска.

13.15 Рабочие предприятия «Белэнерготехпроект», около 100 человек, идут по улице Козлова в сторону Минского маргаринового завода, чтобы поддержать рабочих, выдвинувших требования свободных выборов и освобождения политзаключенных.

13.13 На Минском электротехническом заводе имени Козлова жарко. Рабочие настроены на решительный протест.

13.08 «Гродно Азот» не признал результаты выборов и готовиться бастовать.

13.04 Забастовка началась в РУП «Белэнергосетьпроект» в Минске. Сотрудники покинули рабочие места.

13.04 Сотни работников столичных предприятий покидают рабочие места. Люди идут маршем по улицам Минска. В стране началась Всебелорусская забастовка.

13.00 Минчане пришли поддержать бастующих рабочих электротехнического завода.

12.52 Остановился Минский маргариновый завод. Люди массово уходит с работы.

12.36 Забастовка началась в Институте химии новых материалов НАН Беларуси. Сотрудники вышли на улицу рядом с институтом и хлопают в ладоши.

12.33 Минск загудел. Водители поддерживают бастующих рабочих.

12.24 Рабочие БелАЗАа в Жодино обсуждают формат забастовки. Люди настроены решительно.

12.17 Жабинковский сахарный завод полностью остановил работу. Люди собрались в ДК, вызвали председателя райисполкома Виталия Кулака и требуют переговоров.

11.07 Начали бастовать некоторые рабочие завода ОАО «Интеграл».

9.47 Минский электротехнический завод начал забастовку.

8.59 Несколько цехов Белорусского металлургического завода — как минимум, трубопрокатный и канатный, действительно прекратили работу.