закрыть
11 августа 2020, вторник, 14:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Работники «Белшины» начали забастовку

9
  • 11.08.2020, 13:37
  • 13,223
Работники «Белшины» начали забастовку
Архивное фото bobruisk.ru

Бобруйск с нами!

Работники «Белшины» в Бобруйске начали забастовку.

Об этом Charter97.org сообщил рабочий завода.

«Я работаю на «Белшине». Мы, работники «Белшины», солидарны с народом Беларуси. Мы объявили забастовку», - сообщил рабочий.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод и другие предприятия.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.


популярное за неделю

Мнение

С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00
С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00 Дмитрий Бондаренко
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Лукашенко — ноль, а нас 97%
Лукашенко — ноль, а нас 97% Наталья Радина
Последний день негодяя
Последний день негодяя Алексей Мельников