Работники «Белшины» начали забастовку 9 11.08.2020, 13:37

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Архивное фото bobruisk.ru

Бобруйск с нами!

Работники «Белшины» в Бобруйске начали забастовку.

Об этом Charter97.org сообщил рабочий завода.

«Я работаю на «Белшине». Мы, работники «Белшины», солидарны с народом Беларуси. Мы объявили забастовку», - сообщил рабочий.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод и другие предприятия.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.