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Над Киевом подняли огромный бело-красно-белый флаг

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  • 11.08.2020, 16:00
  • 10,416
Над Киевом подняли огромный бело-красно-белый флаг

Потрясающая солидарность украинцев с белорусами.

Над Киевом подняли огромный флаг Беларуси в знак поддержки протестующих против результатов выборов президента страны, пишет «Новое время».

Как сообщили в Dronaruim Украина, флаг подняли в поддержку тех, кто испытывает притеснение свобод.

«Сегодня мы снова в небе — теперь с флагом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям там свою поддержку. Конечно, эта акция может показаться малозначительным делом, но мы верим, что из тысяч и тысяч маленьких разнообразных вещей может сложиться и правда, которая обязательны победит в итоге». — резюмировали там.

Флаг запустили с пешеходного моста, который соединяет Арку Дружбы народов с парком Владимирская горка. Видео смонтировали под песню Виктора Цоя «Перемен!»


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