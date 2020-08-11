Белорусы снова выходят на протест по всей стране в 19:00 9 11.08.2020, 18:08

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Обращение Telegram-каналов.

Белорусские Telegram-каналы призвали продолжать протесты. Приводим текст обращения:

БЕЛОРУСЫ СНОВА ВЫХОДЯТ НА УЛИЦЫ!

Вчера Минск показал всему миру, что побороть многочисленные и вооруженные силы карателей абсолютно реально! А тактика протестов, при которой силовики разбросаны по всему городу и вынуждены постоянно лихорадочно перемещаться в поисках групп МИРНЫХ демонстрантов, оказалась максимально успешной. Отныне тактика протеста максимально проста.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ! БУДЬ КАК ВОДА!

✅ Выходите из своих домов, встречайтесь с соседями и собирайтесь в небольшие группы до 20 человек.

✅ Не стойте на одной точке! Двигайтесь в направлении центра города небольшими группами, но не выходите на центральные площади — силовики готовы к этому.

✅ Если вас немного, а силовики идут в атаку — разбегитесь, перегруппируйтесь и появитесь в другом месте. В отступлении нет ничего постыдного! БУДЬ КАК ВОДА!

✅ НАШ ПРОТЕСТ — МИРНЫЙ! Не нападайте на бандитов в черном первыми! Будьте готовы обороняться и не забывайте про средства защиты: каски, щитки, плотные защитные очки, перчатки и противогазы/респираторы. Не забывайте про защиту тела — в этих целях можно приматывать к себе толстые глянцевые журналы или книги! Они спасают от резиновых пуль. Старайтесь выводить из строя технику, а не фашистов!

Будьте готовы защищаться от провокаций и насилия лукашистов.

✅ НАШИ ЛОЗУНГИ ПРОСТЫ!

ВЫБОРЫ БЕЗ ЛУКАШЕНКО!

СВОБОДУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ!

Мы выступаем за свободу! За окончание 26-летней диктатуры!