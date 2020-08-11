Как в Витебске чиновник заставлял комиссию переделывать протоколы на участке для голосования 11 11.08.2020, 20:33

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фото: vitebsk.cc

Аудиозапись.

На Youtube-канале Belarus Lives Matter появилась запись, на которой глава Октябрьского района Сергей Сташевский убеждает членов избирательной комиссии на избирательном участке № 25, посчитавших голоса честно, подделать цифры в пользу Лукашенко, передает «Белсат».

Сергей Сташевский спросил у комиссии, как вышло, что большинство голосов отдано за Светлану Тихановскую.

– Как у вас так получилось?

– Бюллетени подсчитали – все, что были.

В ответ на это Сташевский говорит, что другая комиссия посчитала «немного по-другому».

При этом чиновник не называет имени Светланы Тихановской. Он говорит, что нужно изменить результаты голосования «потому что у вас тут очень много…»

«Мне не хочется, чтобы вы были единственными, кто каким-то образом, неизвестно чем руководствуясь, выбился из толпы. Я достаточно пожилой человек. И с Виктором Цоем был современником. У меня к вам есть очень жесткое предложение – изменять протокол и кардинально поменять цифры между третьим и четвертым кандидатом».

Глава Октябрьского района Витебска приказал членом комиссии самостоятельно решить вопрос с заменой протоколов.

Один наблюдатель спросил, может ли он не подписываться под сфальсифицированным протоколом, на что Сташевский ответил:

«Мне не надо ваше особое мнение. Я его услышал и учту. Мы все принципиальные люди до определенного момента. Когда разговор идет о нашем будущем, хочется, чтобы оно было немного это. Сегодня не та ситуация, когда нужно проявлять принципиальность».

Сташевский добавил, что уважает комиссию за то, что как коллектив они выразили позицию, но «сегодня нужно сделать по-другому».

Не все члены комиссии согласились фальсифицировать протоколы. Некоторые встали и молча вышли из кабинета, на что Сташевский сказал:

«Те, кто принципиально не хочет подписывать этот документ, все равно нужно, чтобы осталось две трети комиссии. Они остаются, а остальные могут почувствовать себя очень плохо и покинуть избирательный участок».