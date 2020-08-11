Европейский совет раскритиковал выборы в Беларуси и поддержал протестующих 10 11.08.2020, 21:31

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В Совете Европы подчеркнули, что народ Беларуси заслуживает лучшего.

Совет Европейского союза заявил, что во время избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Об этом говорится в заявлении Совета Европейского союза от 11 августа.

"Государственные власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие… Призываем немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства – участника ОБСЕ", – сказано в заявлении.

В Совете подчеркнули, что народ Беларуси заслуживает лучшего.

Евросоюз заявил, что без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшиться. Совет ЕС также потребовал от властей Беларуси немедленно освободить задержанных во время протестов.