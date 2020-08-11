В Киеве прошла акция солидарности с протестующими в Беларуси 1 11.08.2020, 22:14

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Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Украинцы и белорусы собрались у посольства нашей страны.

В центре Киева на митинг вышли десятки граждан обеих стран. Они скандировали лозунг «Жыве Беларусь!».

Митингующие у посольства Беларуси требовали публикации протокола голосования.

На огромном экране транслировались кадры избиения ОМОНом протестующих в Беларуси, а к зданию посольства несли цветы.

Во вторник все больше людей выходят на митинги в белорусской столице. В центре Бреста также собрались протестующие.

Фоторепортаж опубликовал bykvu.com.