В Киеве прошла акция солидарности с протестующими в Беларуси

В Киеве прошла акция солидарности с протестующими в Беларуси1
- 11.08.2020, 22:14
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Украинцы и белорусы собрались у посольства нашей страны.
В центре Киева на митинг вышли десятки граждан обеих стран. Они скандировали лозунг «Жыве Беларусь!».
Митингующие у посольства Беларуси требовали публикации протокола голосования.
На огромном экране транслировались кадры избиения ОМОНом протестующих в Беларуси, а к зданию посольства несли цветы.
Во вторник все больше людей выходят на митинги в белорусской столице. В центре Бреста также собрались протестующие.
Фоторепортаж опубликовал bykvu.com.