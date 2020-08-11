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Белорусская служба «Радыё Свабода» возобновляет вещание на средних волнах

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  • 11.08.2020, 22:17
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Белорусская служба «Радыё Свабода» возобновляет вещание на средних волнах

Уже третий день интернет в Беларуси работает с перебоями.

С 12 августа 2020 года Белорусская служба «Радыё Свабода» временно возобновляет радиовещание на средних волнах. Программы на белорусском языке, посвящённые актуальным политическим событиям в стране, можно ежедневно слушать на частоте 1386 кГц с 21:00 до 22:00 и с 23:00 до полуночи по минскому времени.

В Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов возникли перебои с работой интернет-сервисов. О проблемах сообщают многочисленные пользователи сети и журналисты. Прежде всего речь идёт о нестабильном функционировании мессенджеров, а также некоторых приложений, не открываются или открываются с трудом сайты СМИ и социальных сетей.

Участники акций гражданского неповиновения добиваются проведения в стране честных выборов и отставки Лукашенко с поста главы государства.


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