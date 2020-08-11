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На западе Минска протестующие строят баррикады

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  • 11.08.2020, 23:23
  • 12,454
На западе Минска протестующие строят баррикады

Протесты проходят в разных районах столицы.

Вечером 11 августа на Каменной Горке (район на западе Минска) в ходе очередной акции протеста демонстранты разобрали тротуарную плитку и начали бросать ее в автозак, сообщает издание «Наша Нива».

Также они пытаются строить баррикады из скамеек и мусорных баков.

О попытках соорудить баррикаду в районе метро «Пушкинская» сообщает Onliner.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций протеста в Беларуси.


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