На западе Минска протестующие строят баррикады

На западе Минска протестующие строят баррикады1
- 11.08.2020, 23:23
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Протесты проходят в разных районах столицы.
Вечером 11 августа на Каменной Горке (район на западе Минска) в ходе очередной акции протеста демонстранты разобрали тротуарную плитку и начали бросать ее в автозак, сообщает издание «Наша Нива».
Также они пытаются строить баррикады из скамеек и мусорных баков.
О попытках соорудить баррикаду в районе метро «Пушкинская» сообщает Onliner.
Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций протеста в Беларуси.