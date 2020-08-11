На западе Минска протестующие строят баррикады 1 11.08.2020, 23:23

12,454

Протесты проходят в разных районах столицы.

Вечером 11 августа на Каменной Горке (район на западе Минска) в ходе очередной акции протеста демонстранты разобрали тротуарную плитку и начали бросать ее в автозак, сообщает издание «Наша Нива».

Также они пытаются строить баррикады из скамеек и мусорных баков.

О попытках соорудить баррикаду в районе метро «Пушкинская» сообщает Onliner.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций протеста в Беларуси.