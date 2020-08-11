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В Минске силовики напали на съемочную группу ВВС

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  • 11.08.2020, 23:27
  • 13,604
В Минске силовики напали на съемочную группу ВВС
иллюстрационное Фото

У всех журналистов были аккредитации.

В Минске лукашенковские каратели напали на съемочную группу ВВС. Это случилось во время протестов 11 августа.

У всех троих журналистов ВВС были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.

Группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее.

Еще двое журналистов ВВС попытались убедить силовиков вернуть карточку аккредитации. В ответ двое из них начали бить оператора и наносить удары по его камере. Журналисты ВВС не были задержаны.


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