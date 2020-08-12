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Протестующие собрались в районе Серебрянка в Минске

  • 12.08.2020, 0:42
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Протестующие собрались в районе Серебрянка в Минске

Серебрянка сегодня стала эпицентром протеста.

Сотни белорусов собрались в районе Серебрянка на востоке Минска, передает читатель Charter97.org.

Они стоят вдоль проспекта Рокоссовского, машут национальными флагами, скандируют, поднимают сжатые кулаки вверх. Проезжающие автомобили приветствуют их гудками.

«В Серебрянке люди осмелели и дают отпор ментам», - отмечает телеграм-канал МКБ.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций протеста в Беларуси.


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