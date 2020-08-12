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ОМОН ночью крушил машины минчан и избивал водителей

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  • 12.08.2020, 8:59
  • 15,966
ОМОН ночью крушил машины минчан и избивал водителей
Фото: nn.by

Жуткие видеофакты.

Сегодня ночью фашисты, особенно из внутренних войск и ОМОНа, проявили всю свою звериную сущность, пишет телеграм-канал nexta_live.

Ублюдкам дали полный карт-бланш на погромы и создание беспорядков в городе. А для примера — подборка видео того, что они творили с машинами и водителями.

Разбитые стекла просто потому, что им так веселее, стрельба из гранат по проезжающим автомобилями, жесткие избиения, фактические угоны транспортных средств. Думали, это 90-е? Отнюдь нет! Это живущие за счет налогов простых белорусов отморозки, для которых не существует законов.


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