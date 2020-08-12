Сотрудники Института физики Академии наук начали «итальянскую» забастовку 10 12.08.2020, 11:27

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Работники института собрались возле проходной и выдвинули политические требования.

Сотрудники Института физики Национальной академии наук заявили, что начинают «итальянскую забастовку». Об этом «Радыё Свабода» сообщил старший научный сотрудник Иван Сивцов.

Утром 12 августа более десятка сотрудников Института физики заняли место в фойе учреждения. Перед собой поставили плакат с требованиями к властям:

- на основании массовых фальсификаций не признавать результатов голосования на выборах президента;

- выпустить политзаключенных и задержанных во время акций протеста в день и после выборов;

- подключить Интернет, без которого работа в нынешних условиях становится невозможной.

Подразделение Ивана Сивцова среди прочего присоединено к космическим проектам Академии наук, имеет обширные международные контакты в этой области.

«Это формат такой «итальянской забастовки»: пока на улицу с плакатами не выходим, остаемся в институтском здании, но требования у нас чисто политические, — подтверждает Иван Сивцов. - Во-первых, выражаем недоверие к результатам выборов, хотя пересчетом голосов уже вряд ли кто будет заниматься. Во-вторых, настаиваем на прекращении насилия и освобождении всех арестованных, так как демонстрации такой ненависти к собственному народу нет больше нигде. В-третьих, выступаем против отключения интернета, потому что попросту не можем работать. А нашей сфере без этого никак».

Думали ли организаторы научной забастовки о последствиях для себя? Институт физики - академическое учреждение, полностью подчиненное государственной системе. Какие гарантии, что на этом сотрудничество с ними не прекратится по инициативе администрации?

«Да, думали, и очень серьезно, — говорит Иван Сивцов. - Но такое терпеть уже невозможно, нормальный человек не может быть равнодушным ко всему, что происходит вокруг. Для нас спусковым крючком стало то, что на избирательном участке, где представители Института входили в состав избиркома и якобы вели подсчет голосов «прозрачно и открыто», абсолютно не совпали цифры наблюдения и озвученные. Бессовестные, неприкрытые фальсификации».

Ученый изначально не сомневался, что организаторы политической забастовки будут вызваны в высшие инстанции, но от своих претензий к властям отступать не собираются. Если нужно, будут и аргументация, и ссылка на факты, продолжает Иван Сивцов.

«В самом начале рабочего дня мы с плакатом заняли «оборону» на проходной, где встречали коллег, — рассказывает ученый. - Безусловно, могли только представить реакцию дирекции, но в этом случае дело чести каждому белорусу определить свое отношение к нынешнему беззаконию. Пока нас не так много - более 10 человек. Но это только начало. В частности, мы готовы на жертвы для исполнения законности в стране, как ни высокопарно прозвучит».

Иван Сивцов выражает надежду, что их поступок станет примером для подражания для других ученых и академических подразделений.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Нагадаем, што да Усебеларускага страйку далучыліся некалькі цэхаў Беларускага металургічнага завода (БМЗ) у Жлобіне, дзяржаўны Інстытут парашковай металургіі ў Менску, Менскі электратэхнічны завод імя Казлова, Жабінкаўскі цукровы завод.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.