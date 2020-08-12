По всей Беларуси люди стихийно становятся в цепи солидарности (Онлайн) 20 12.08.2020, 14:07

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Фото: ТАСС

Белорусы протестуют против насилия cиловиков.

Сегодня по всей Беларуси проходят стихийные акции солидарности. Люди берутся за руки и образуют живые цепи солидарности в знак протеста против применения насилия со стороны силовиков.

15:35 На акцию вышли и в Горках. Солидарные девушки возле административного корпуса БГСХА.

15:29 В Гродно люди стоят по обе стороны дороги возле автовокзала.

15:20 Что рассказывают минчане, которые пришли на акцию солидарности на Пушкинской.

«Я протестую против произвола, который у нас в стране», — говорят люди.

15:18 Гомель, люди собираются возле цирка.

15:17 Колонна женщин идет по проспекту Машерова в Минске.

15:10 В Гродно вышло около 350 человек!

15:09 Каменная Горка прямо сейчас. Протестующих поддерживают автомобилисты.

15:07 Монолог девушки, которая пришла на акцию солидарности к Пушкинской 12 августа.

«У меня сегодня день рождения, но как я могу праздновать? У меня только боль на душе».

15:03 ЦУМ гудит. Акции солидарности проходят по всему Минску.

15:00 Врачи тоже солидарны и просят остановить беспредел силовиков.

14:52 Машины, проезжающие возле Пушкинской, гудят в знак солидарности.

14:50 В Гомеле сегодня тоже солидарны!

14:49 Потрясающая акция на Уручье в Минске.

14:47 По Минску маршем идут сотни смелых девушек.

14:40 Акция проходит и возле исполкома в Гродно. Люди встали на колени и держат фото пятилетней девочки, которая пострадала из-за карателей.

Спонтанная акция солидарности прошали и возле ЦИП на Окрестина. Родственники заключенных собрались возле тюрьмы и скандировали «Держитесь!»

14:30 Барановичи тоже солидарны!

14:27 Минское Уручье присоединяется к акции солидарности.

14:19 На Якуба Коласа живая цепь уже почти до самого метро. Потрясающие кадры!

14:17 На ступеньках минского ЦУМа также проходит акция солидарности. Машины сигналят в поддержку.

14:15 Минчане восстанавливают стихийный народный мемориал на Пушкинской. Напомним, после гибели демонстранта люди начали нести туда цветы, а власти убрали мемориал. Однако сегодня солидарность продолжилась.

14:10 На Каменной Горке в Минске уже около 100 человек в цепи солидарности. Молодой человек поддерживает протестующих и раздает им бутылки с водой.

14:07 В Гродно акция началась возле автовокзала.

14:06 В Лиде цепь солидарности проходит возле местного исполкома.

14:04 В Жодино возле супермаркета «Грин» выстроилась цепь солидарности.

14:02 250 белорусок в белой одежде выстроились в живую цепь на столичной Комаровке, протестуя против насилия и зверств силовиков. После того, как ОМОН сказал участницам акции разойтись, они начали медленно расходиться, закинув руки за голову.