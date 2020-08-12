По всей Беларуси люди стихийно становятся в цепи солидарности (Онлайн)20
- 12.08.2020, 14:07
- 22,729
Белорусы протестуют против насилия cиловиков.
Сегодня по всей Беларуси проходят стихийные акции солидарности. Люди берутся за руки и образуют живые цепи солидарности в знак протеста против применения насилия со стороны силовиков.
15:35 На акцию вышли и в Горках. Солидарные девушки возле административного корпуса БГСХА.
15:29 В Гродно люди стоят по обе стороны дороги возле автовокзала.
15:20 Что рассказывают минчане, которые пришли на акцию солидарности на Пушкинской.
«Я протестую против произвола, который у нас в стране», — говорят люди.
15:18 Гомель, люди собираются возле цирка.
15:17 Колонна женщин идет по проспекту Машерова в Минске.
15:10 В Гродно вышло около 350 человек!
15:09 Каменная Горка прямо сейчас. Протестующих поддерживают автомобилисты.
15:07 Монолог девушки, которая пришла на акцию солидарности к Пушкинской 12 августа.
«У меня сегодня день рождения, но как я могу праздновать? У меня только боль на душе».
15:03 ЦУМ гудит. Акции солидарности проходят по всему Минску.
15:00 Врачи тоже солидарны и просят остановить беспредел силовиков.
14:52 Машины, проезжающие возле Пушкинской, гудят в знак солидарности.
14:50 В Гомеле сегодня тоже солидарны!
14:49 Потрясающая акция на Уручье в Минске.
14:47 По Минску маршем идут сотни смелых девушек.
14:40 Акция проходит и возле исполкома в Гродно. Люди встали на колени и держат фото пятилетней девочки, которая пострадала из-за карателей.
14:30 Барановичи тоже солидарны!
14:27 Минское Уручье присоединяется к акции солидарности.
14:19 На Якуба Коласа живая цепь уже почти до самого метро. Потрясающие кадры!
14:17 На ступеньках минского ЦУМа также проходит акция солидарности. Машины сигналят в поддержку.
14:15 Минчане восстанавливают стихийный народный мемориал на Пушкинской. Напомним, после гибели демонстранта люди начали нести туда цветы, а власти убрали мемориал. Однако сегодня солидарность продолжилась.
14:10 На Каменной Горке в Минске уже около 100 человек в цепи солидарности. Молодой человек поддерживает протестующих и раздает им бутылки с водой.
14:07 В Гродно акция началась возле автовокзала.
14:06 В Лиде цепь солидарности проходит возле местного исполкома.
14:04 В Жодино возле супермаркета «Грин» выстроилась цепь солидарности.
14:02 250 белорусок в белой одежде выстроились в живую цепь на столичной Комаровке, протестуя против насилия и зверств силовиков. После того, как ОМОН сказал участницам акции разойтись, они начали медленно расходиться, закинув руки за голову.