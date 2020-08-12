Анджей Дуда обратится в ООН с призывом отреагировать на ситуацию в Беларуси 32 12.08.2020, 14:25

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ФОТО: ЕРА

Ситуация в Беларуси также станет одной из главных тем встречи президента Польши с госсекретарем США.

Президент Польши Анджей Дуда намерен обратиться к лидерам 47 стран Совета ООН по правам человека с призывом отреагировать на ситуацию в Беларуси. Об этом сообщил глава Кабинета президента Кшиштоф Щерский, передает «Польское радио».

«Это будет призыв не оставаться равнодушными к ситуации в Беларуси, и говорить о происходящем в своих странах, на своих континентах и во всем мире, чтобы вопрос Беларуси стал повесткой международного сообщества, чтобы защитить права человека и гражданские свободы в этой стране. Письмо с этим призывом будет отправлено лидерам всех стран, которые, включая Польшу, заседают в Совете ООН по правам человека», - отметил президентский министр.

Кшиштоф Щерский также отметил, что ситуация в Беларуси станет одной из главных тем встречи президента Польши Анджея Дуды с госсекретарем США Майком Помпео, которая состоится в Варшаве в эту субботу, 15 августа.

Напомним, начиная с воскресенья 9 августа, в Беларуси ежедневно проходят массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Лукашенко.