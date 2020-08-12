К Всебелорусской забастовке присоединяются все новые предприятия 33 12.08.2020, 16:21

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Акция набирает обороты по всей стране.

В Беларуси второй день проходит Всебелорусская забастовка. Напомним, ряд Telegram-каналов призвал не выходить на работу. Работники белорусских предприятий откликнулись на призыв и сегодня к забастовке присоединились новые предприятия. Последня информация о ходе забастовки:

- Бастуют работники «Торговый Дом БМЗ» в России.

- Врачи-онкологи заявили о готовности присоединиться к Всебелорусской забастовке.

- Работники Минскметропроекта вышли на протест.

- На «Гродно Азоте» несколько цехов остановили работу.

- Южный рынкок в Гродно сегодня не работает.

Вчера начали бастовать работники «Белэнерготехпроекта», «Электромеханического завода», МТЗ, 4-й троллейбусного парка, минского маргаринового завода, Институт химии новых материалов НАН Беларуси, Жабинковского сахарного завода и другие.

Напомним, белорусские Telegram-каналы выступили с обращением:

- Три дня протестов в Беларуси показали, что на работу идти просто опасно.

По дороге на работу/домой вас могут избить дубинками, расстрелять резиновыми пулями и задержать.

Ехать на работу так же опасно! Отморозки могут повредить ваше транспортное средство, протаранить, извлечь вас из машины, избить и задержать.

Так же фашисты могут взять в заложники и похитить ваших детей, угрожая подорвать осколочной гранатой себя и их, если кто-то осмелится помочь.

Хотите это изменить? Присоединяйтесь к Всебелорусской забастовке!

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