Чиновник со скандальной аудиозаписи признал, что переписал результаты выборов в пользу Лукашенко 37 12.08.2020, 18:45

26,047

фото: vitebsk.cc

Пора «сдаваться» и остальным фальсификаторам выборов.

Вчера по соцсетям разлетелась аудиозапись, на которой чиновник требует переписать голоса в пользу Лукашенко. Сегодня глава участковой комиссии № 25 в Витебске Сергей Питаленко признал, что запись реальная и на ней глава администрации Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский заставляет членов комиссии переписать протокол, сообщает «Радио Свобода».

На участке большинство проголосовало за Светлану Тихоновскую, однако в аудиозаписи слышно, как глава администрации заставляет переписать цифры в пользу другого кандидата — Александра Лукашенко.

Как следует из аудиозаписи, Сергей Сташевский собрал избирательную комиссию за закрытыми дверями и спросил, как у них получилось, что победила Светлана Тихоновская. Члены комиссии ответили: «посчитали то, что было». На это глава администрации потребовал поменять цифры, мол, «сегодня не та ситуация, чтобы смотреть на вот эти честные демарши».

Глава участковой комиссии Сергей Питаленко сказал корреспонденту «Радыё Свабода», что члены комиссии вынуждены были написать цифры, «которые продиктовали». Именно первый протокол, по которому побеждала Тихоновская, члены комиссии сначала и вывесили для ознакомления всем интересующимся.

«Здесь все закручивается очень серьезно, кто знает, чем это закончится. Единственное, что поддержка со всех сторон, выпускники пришли. Я хочу просто переждать этот всплеск, я честно скажу, что не знал об этой записи. Посмотрим, как будут развиваться события, коснется ли меня это или как-то обойдется», — прокомментировал Сергей Питаленко.