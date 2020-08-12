«Мерзкая власть убила моего сына»: арестованный ОМОНом гомельчанин скончался 54 12.08.2020, 19:44

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фото: svaboda.org

Матери 25-летнего умершего отказываются показать тело.

Александр Вихор, 25-летний житель Гомеля, скончался в больнице, куда его в воскресенье доставили из автозака. В Гомеле для задержанных не хватает мест ни в ИВС, ни в СИЗО. Машины с задержанными часами стоят на солнце в длинных очередях, передает «Радыё Свабода».

«Саша был в одном из автозаков… Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда он пересаживался в другой транспорт. Он написал мне, что его поймали ... И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге», - плачет его мама.

У Александра, по словам матери, были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо.

«Он кричал, просил о помощи ... А конвой сочли его неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике... Ему вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу - туберкулезную, что рядом с психиатрией... Там Сашу спасали, но не спасли, потому что, как мне сказали, его уже доставили в больницу в состоянии клинической смерти», - говорит мать.

Сына в морге она не видела.

«Думаю, мне отказались показать его, потому что его жестко избили. Я прошу людей, которые были с ним в автозаке, когда они выходили из тюрьмы, - пусть скажут правду! Что там случилось с Сашей. Я просто хочу, чтобы люди знали, что эта мерзкая власть убила моего сына», - сказала мама умершего парня.