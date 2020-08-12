Светлана Алексиевич – Лукашенко: Убирайся, пока не поздно! 7 12.08.2020, 22:48

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Светлана Алексиевич

Нобелевский лауреат требует ухода дикатора в отставку.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, в интервью «Радыё Свабода» рассказала о своем отношении к нынешней политической ситуации в стране.

– На мой взгляд, власть объявила войну своему народу. Я вижу, насколько радикализируется общество. То, как ведет себя ОМОН... никто из нас даже представить себе не мог подобного. Мы видели, как это происходило в других странах, но у нас стреляют в машину, где маленький ребенок, и все в крови, беременную женщину избивают, задержанных душат коленями – это то, против чего восстало черное население Америки.

Людей хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное – люди абсолютно мирные. Сегодня [на акцию протеста] вышла цепочка женщин, которые просили: мы хотим знать правду о выборах, не убивайте наших мужчин. Они несли цветы, молились у Вечного огня. А когда начали расходиться, на них напал ОМОН. Я даже не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия...

– Что бы вы хотели сказать тем людям, которые вышли на акции протеста и, может быть, еще выйдут?

– Я им благодарна за то, что они сохранили наше достоинство. Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Нам нужно быть более организованными. В борьбе найдутся и лидеры. А то все решили, что эти девушки [сами]всё сделают.

– А что бы вы хотели сказать Александру Лукашенко?

– ...Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: «Уйди красиво!»... Но не выйдет уже, кровь [пролилась]. Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Убирайся! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернется кровью, – сказала Светлана Алексиевич.