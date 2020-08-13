Наталья Радина: Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом 13.08.2020, 0:17

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Выход из противостояния должен быть мирным.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина написала нa своей странице в Фейсбуке:

- Признаюсь, я заплакала, когда увидела вчера белорусских женщин в белых одеждах и цветами на улицах Минска и других белорусских городов. Ведь казалось, что после последних страшных ночей никакого бескровного перехода к свободе и демократии уже не будет, мы победим, но только через «кровь, пот и слезы», что в стране вспыхнула гражданская война.

Да, мы в подавляющем большинстве. Но мы безоружны против бездушных вооруженных роботов. И вот эти женщины все изменили, они остановили противостояние, которое казалось уже таким неизбежным. И их примеру последовали тысячи и тысячи женщин и мужчин во всей стране.

Потряс случай в Гродно: женщины смогли разнять дерущихся мужчин из милиции и протестующей молодежи, которая хотела жестким способом отбить своего товарища. Задержанного освободили, но и конфликт был исчерпан.

Меня потрясло видео из Минска, когда наша легендарная 73-летняя активистка Нина Богуцкая прошла сквозь шеренги огромных спецназовцев в черном с запрещенным бело-красно-белым флагом. И один из них неожиданно даже для себя поддержал ее за руку, чтобы она не упала.

Без мужества белорусов, в первую очередь молодежи, диктатура бы не остановилась. Однако именно женщины, пускай на один день, смогли остановить противостояние. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». А в Беларуси именно дочери в белых одеждах подняли оливковую ветвь мира. В этот же день руководители двух основных белорусских церквей обратились ко всем белорусам с призывом к диалогу.

Дорогие белорусы, давайте поддержим добрую инициативу женщин и выйдем сегодня на улицы белорусских городов в любое время, которое они назовут. Я всей душой поддерживаю своих белорусских сестер и верю в лучшее будущее нашей страны.