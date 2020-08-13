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Андрей Санников на ВВС: Народ сказал свое слово - Лукашенко должен уйти

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  • 13.08.2020, 10:48
  • 9,217
Андрей Санников на ВВС: Народ сказал свое слово - Лукашенко должен уйти
Андрей Санников

Сегодня поражение «Саши 3%» особенно заметно.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты на выборах 2010 года Андрей Санников прокомментировал в прямом эфире ВВС ситуацию в нашей стране:

— Лукашенко ни разу с 1994 года не выигрывал выборы.

Народное прозвище «Саша 3%» отражает реальный уровень его поддержки. Сегодня его поражение особенно заметно, и он должен уйти.

В 2016 году Евросоюз снял санкции с режима, тем самым позволив Лукашенко безнаказанно применять репрессии. Этому пора положить конец.


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