Сотни человек идут по проспекту Независимости в Минске

Сотни человек идут по проспекту Независимости в Минске4
- 13.08.2020, 11:52
- 15,864
Атмосфера невероятная.
Вчера белорусские женщины вышли на улицы в белой одежде с призывом к властям прекратить насилие. Их поддержали тысячи и тысячи граждан по всей стране.
Сегодня с самого утра белорусы снова выстраиваются в цепи солидарности.
Белорусские девушки вышли на проспект Независимости с цветами в руках, призывая власти прекратить насилие, сообщает телеграм-канал «NEXTA Live»
Сотни человек идут сейчас по проспекту Независимости. Атмосфера невероятная.