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Сотни человек идут по проспекту Независимости в Минске

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  • 13.08.2020, 11:52
  • 15,864
Сотни человек идут по проспекту Независимости в Минске

Атмосфера невероятная.

Вчера белорусские женщины вышли на улицы в белой одежде с призывом к властям прекратить насилие. Их поддержали тысячи и тысячи граждан по всей стране.

Сегодня с самого утра белорусы снова выстраиваются в цепи солидарности.

Белорусские девушки вышли на проспект Независимости с цветами в руках, призывая власти прекратить насилие, сообщает телеграм-канал «NEXTA Live»

Сотни человек идут сейчас по проспекту Независимости. Атмосфера невероятная.

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