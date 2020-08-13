Радослав Сикорский: Преступлениями белорусских спецслужб может заняться Международный уголовный суд в Гааге

Радослав Сикорский: Преступлениями белорусских спецслужб может заняться Международный уголовный суд в Гааге58
- 13.08.2020, 12:42
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Заявление евродепутата от Польши.
Депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал сообщения о подозрениях в убийствах мирных протестующих белорусскими спецслужбами, пишет корреспондент Сharter97.org в Брюсселе.
«Если сообщения об убийствах спецслужбами в Беларуси подтвердятся, мы покинем территорию санкций и перейдем в сферу действия Международного уголовного суда для ответственных должностных лиц», - написал Радослав Сикорский в Твиттере.
If reports of murders by the security services in Belorus are confirmed, we will be leaving the territory of sanctions and entering the realm of International Criminal Court for responsible officials.— Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 12, 2020
Международный уголовный суд (сокращенно — МУС) — международный орган уголовной юстиции, расположенный в Гааге, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию.
Для запуска процесса в Международном уголовном суде необходимо обращение одной из стран-участниц или совета безопасности ООН. При определенных условиях прокурор суда может начать расследование самостоятельно.
В 2008 году Международный уголовный суд впервые выдал ордер на арест действующего главу государства — президента Судана Омара аль-Башира в связи с конфликтом в Дарфуре.
В 2011 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Муаммара Каддафи и его сына Саифа аль-Ислама.