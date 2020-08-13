Радослав Сикорский: Преступлениями белорусских спецслужб может заняться Международный уголовный суд в Гааге 58 13.08.2020, 12:42

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РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ

ФОТО: AP

Заявление евродепутата от Польши.

Депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал сообщения о подозрениях в убийствах мирных протестующих белорусскими спецслужбами, пишет корреспондент Сharter97.org в Брюсселе.

«Если сообщения об убийствах спецслужбами в Беларуси подтвердятся, мы покинем территорию санкций и перейдем в сферу действия Международного уголовного суда для ответственных должностных лиц», - написал Радослав Сикорский в Твиттере.

If reports of murders by the security services in Belorus are confirmed, we will be leaving the territory of sanctions and entering the realm of International Criminal Court for responsible officials. — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 12, 2020

Международный уголовный суд (сокращенно — МУС) — международный орган уголовной юстиции, расположенный в Гааге, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию.

Для запуска процесса в Международном уголовном суде необходимо обращение одной из стран-участниц или совета безопасности ООН. При определенных условиях прокурор суда может начать расследование самостоятельно.

В 2008 году Международный уголовный суд впервые выдал ордер на арест действующего главу государства — президента Судана Омара аль-Башира в связи с конфликтом в Дарфуре.

В 2011 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Муаммара Каддафи и его сына Саифа аль-Ислама.