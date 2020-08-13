Предприятие «Терразит» ушло на забастовку 3 13.08.2020, 13:15

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Иллюстрационное фото

Весь коллектив вышел протестовать.

Работники «Терразитa» присоединились к Всебелорусской забастовке, сообщает телеграмм - канал «NEXTA Live»

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод, работники «Торговый Дом БМЗ» в России, работники «Минскметропроекта», Южный рынок в Гродно, жодинский БелАЗ, «Гродно Азот», «Керамин», рынок в Лиде, работники «Белэнерготехпроекта», МТЗ, 4-й троллейбусного парка и других предприятий и учреждений.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и сам спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.

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