Free Belarus: Как мир поддерживает белорусских протестующих 1 13.08.2020, 19:32

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Самые показательные примеры солидарности.

Общественные деятели, блогеры, артисты, художники и активисты выражают солидарность участникам мирных протестов в белорусских городах, происходящих вот уже который день.

РБК собирал самые показательные примеры.

C 9 августа в Беларуси проходят массовые мирные акции протеста против результатов выборов. Насильственные акты государственных органов по отношению к белорусам стали причиной резкого роста глобальной солидарности с участниками протестов.

Микита Микадо, глава белорусского сервиса для автоматизации документооборота PandaDoc, который участвовал в съемках фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине, обратился к силовикам Беларуси и предложил им помощь, в случае, если они хотят уйти со службы и не участвовать в разгоне демонстрантов, но не могут по финансовым причинам.

Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам на своей странице в Instagram: «По мне это не особо заметно, но я уважаю силу. Я понимаю, что без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одно нормальное государство. Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков. Если вы делаете это по собственной воле, полагаю, что вы не правы. Если вы делаете это по приказу начальства, то надо слать такое начальство».

Владимир Спиваков, российский дирижер и скрипач, отказался от ордена Франциска Скорины, который получил от Лукашенко в 2014 году. Спиваков в открытом письме диктатору заявил, что его сердце «бьется в унисон с народом Беларуси, требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты». «Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране», — сказал он, добавив, что в сложившейся ситуации вынужден отказаться от ордена.

Леонид Парфенов сочувствует событиям в Беларуси и с горечью наблюдает за происходящим. Он также поддержал акцию «Цепи солидарности», которую устроили белорусские женщины в Минске, призывая силовиков отказаться от насильственных действий;

Ксения Собчак подчеркнула, что приказы «цепляющегося за власть человека» выполнять преступно.

Художник Артем Лоскутов опубликовал в соцсетях новую работу, посвященную белорусским протестам. На белом холсте полицейской дубинкой «выбиваются» красные полосы. Картина «Беларусь» напоминает бело-красно-белый флаг.

Автор выставил картину на аукцион, который продлится до вечера 14 августа. Половину собранной суммы он пообещал отправить белорусам.

Художница Руфина Базлова сделала традиционные вышивки по мотивам протестов в Беларуси, которые вскоре появятся на футболках. Деньги от продажи направят на помощь пострадавшим от полицейского насилия.