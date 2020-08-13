Free Belarus: Как мир поддерживает белорусских протестующих

Free Belarus: Как мир поддерживает белорусских протестующих1
- 13.08.2020, 19:32
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Самые показательные примеры солидарности.
Общественные деятели, блогеры, артисты, художники и активисты выражают солидарность участникам мирных протестов в белорусских городах, происходящих вот уже который день.
РБК собирал самые показательные примеры.
C 9 августа в Беларуси проходят массовые мирные акции протеста против результатов выборов. Насильственные акты государственных органов по отношению к белорусам стали причиной резкого роста глобальной солидарности с участниками протестов.
Микита Микадо, глава белорусского сервиса для автоматизации документооборота PandaDoc, который участвовал в съемках фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине, обратился к силовикам Беларуси и предложил им помощь, в случае, если они хотят уйти со службы и не участвовать в разгоне демонстрантов, но не могут по финансовым причинам.
Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам на своей странице в Instagram: «По мне это не особо заметно, но я уважаю силу. Я понимаю, что без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одно нормальное государство. Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков. Если вы делаете это по собственной воле, полагаю, что вы не правы. Если вы делаете это по приказу начальства, то надо слать такое начальство».
Владимир Спиваков, российский дирижер и скрипач, отказался от ордена Франциска Скорины, который получил от Лукашенко в 2014 году. Спиваков в открытом письме диктатору заявил, что его сердце «бьется в унисон с народом Беларуси, требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты». «Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране», — сказал он, добавив, что в сложившейся ситуации вынужден отказаться от ордена.
Леонид Парфенов сочувствует событиям в Беларуси и с горечью наблюдает за происходящим. Он также поддержал акцию «Цепи солидарности», которую устроили белорусские женщины в Минске, призывая силовиков отказаться от насильственных действий;
Минск pic.twitter.com/nFughjyX3r— Чай з варэннем (@belteanews) August 13, 2020
Ксения Собчак подчеркнула, что приказы «цепляющегося за власть человека» выполнять преступно.
Художник Артем Лоскутов опубликовал в соцсетях новую работу, посвященную белорусским протестам. На белом холсте полицейской дубинкой «выбиваются» красные полосы. Картина «Беларусь» напоминает бело-красно-белый флаг.
«Беларусь» (2020)— артём лоскутов (@kissmyba) August 12, 2020
холст, акрил, дубинопись, 60х40 см pic.twitter.com/GFykHJkh7q
Автор выставил картину на аукцион, который продлится до вечера 14 августа. Половину собранной суммы он пообещал отправить белорусам.
Художница Руфина Базлова сделала традиционные вышивки по мотивам протестов в Беларуси, которые вскоре появятся на футболках. Деньги от продажи направят на помощь пострадавшим от полицейского насилия.
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Американский актер Джаред Лето поделился в Instagram фотографиями с протестной акции в Минске со своей аудиторией.
Джаред Лето поддержал Беларусь ого— ∅смuт ¹ᴰ (@ocmutfemur) August 13, 2020
Надеюсь после него подтянется больше медийных личностей #FreeBelarus pic.twitter.com/9Rt35FktQw
Aктриса Саша Бортич вышла к посольству Беларуси в Москве с пикетом: «Беларусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь. Насильно мил не будешь. Жыве Беларусь!»
Американский миллиардер, глава Tesla Илон Маск отреагировал на обращение пользователя Twitter, который призвал его привлечь внимание общественности к событиям в Беларуси. Предприниматель поинтересовался, может ли он чем-то помочь, и ему предложили украсить автомобиль Tesla белым флагом с красной полосой.
#Belarus #UseYourLeverage to #FreeBelarus #ЖивеБелорусь— Эрвин Вейков 🤍❤️🤍 (@renarddemoscou) August 12, 2020
Belarus is on fire. Murders, beatings, and torture: this is how autocrats "win" their elections. Spread the word. @elonmusk, @billgates, anybody with the voice - use it now.
Share this video and link five other people. pic.twitter.com/szSnYRHvbb
Также на платформе Change.org появилась петиция с просьбой к Маску провести в Беларуси спутниковый интернет Starlink, поскольку «последний диктатор Европы отдал приказ заблокировать доступ в интернет, и страна уже третий день полностью отключена от остального мира».
В руку памятнику Жанны Д’Арк в Париже вложили белорусский флаг с призывом Free Belarus.
In #Paris, #France, Belarusian activists attached the national flag of #Belarus to the monument of Joan of Arc - an act of solidarity with the protesters back home in Belarus:#FreeBelarus pic.twitter.com/lxw4p1jjTd— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 12, 2020
На здании мэрии Львова появился стяг с красно-белым флагом, в Одессе им обернули памятник дюку де Ришелье:
В качестве соседской поддержки Литва разрешила белорусам въезд в страну «с особыми гуманитарными целями». Таким въезжающим не придется соблюдать запреты, введенные литовскими властями для борьбы с коронавирусом. По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, исключение предлагается «в связи со складывающейся ситуацией в соседней Беларуси».
Тем временем белорусы и сами отлично справляются с поддержанием духа справедливости. Например, ведущие начали увольняться с государственных телеканалов. Ольга Богатыревич, ОНТ, сфотографировала заявление об увольнении и выложила его в соцсети, подписав: «Нас мало, но мы есть!» Вера Каретникова с телеканала «Беларусь 1» опубликовала в Instagram сердце флага и подписала изображение: «Это мой выбор. С моей бесконечной любовью к жизни и к работе сегодня мой последний рабочий день. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет. Я — Вера». Ольга Бельмач, ведущая СТВ, призвала силовиков остановиться. К коллегам присоединились Евгений Перлин и Владимир Бурко с «Беларусь 1», а также Сергей Козлович с АТН. Портал tut.by сообщает об увольнении сотрудников Первого национального канала Белорусского радио Александра Шустера и Татьяны Филипченко.
В соцсетях тем временем начинают вируситься видеоролики, на которых называющие себя бывшими спецназовцами люди избавляются от служебной формы.
Сотрудники Белгосфилармонии поддержали протесты и исполнили гимн на забастовке 13 августа.
Общенациональную забастовку также проводят сотрудники крупных предприятий «БелАЗа», «Гродно Азота», «Белмедпрепаратов», Минского электротехнического завода им. Козлова, завода полупроводниковых приборов ОАО «Интеграл», Жабинковского сахарного завода, Минсктранса и другие. Рабочие требуют прекратить насилие в отношении безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию, прекратить провокации «для оправдания действий силовиков» и выпустить людей, задержанных во время мирных демонстраций.