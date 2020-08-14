С самого утра медики стали в цепи солидарности в Минске

С самого утра медики стали в цепи солидарности в Минске6
- 14.08.2020, 8:35
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Акции против незаконной власти продолжаются.
В семь утра на Партизанский проспект вышли медики в белых халатах и стали в цепь солидарности. Они держат плакаты «Хватит избивать наших мужчин!», «Врачи с народом». Неподалеку располагается одна из крупных минских больниц — № 5, сообщает «Радыё Свабода».
К ним присоединились медики РНПЦ кардиологии и 4-й городской клинической больницы.
Напомним, что вчера, сотни тысяч белорусов приняли участие в национальной забастовке и акциях солидарности.