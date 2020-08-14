Замглавы МВД: Издевательств никаких не было 28 14.08.2020, 9:32

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Александр Барсуков

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Циничное заявление Барсукова возле тюрьмы на Окрестина.

В четверг поздно вечером стали выпускать задержанных из изолятора Окрестина, сообщает tut.by.

Ночью возле ЦИП появился заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Журналисты поинтересовались, сколько задержанных сегодня отпустят.

— Всех, — сказал он на ходу. И добавил: «Издевательств не было». «Вы ответите за это», - ответили люди замминистра.

По оценкам во время акций протеста и после них были задержаны около 7 тысяч человек, многие были жестоко и нечеловечески избиты.

Бесчеловечно избивали и на самом Окрестина. Пациенты соседней больницы слышали стоны и крики задержанных.

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