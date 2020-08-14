Замглавы МВД: Издевательств никаких не было

Замглавы МВД: Издевательств никаких не было28
- 14.08.2020, 9:32
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Циничное заявление Барсукова возле тюрьмы на Окрестина.
В четверг поздно вечером стали выпускать задержанных из изолятора Окрестина, сообщает tut.by.
Ночью возле ЦИП появился заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Журналисты поинтересовались, сколько задержанных сегодня отпустят.
— Всех, — сказал он на ходу. И добавил: «Издевательств не было». «Вы ответите за это», - ответили люди замминистра.
По оценкам во время акций протеста и после них были задержаны около 7 тысяч человек, многие были жестоко и нечеловечески избиты.
Бесчеловечно избивали и на самом Окрестина. Пациенты соседней больницы слышали стоны и крики задержанных.