Минское метро объявило о забастовке 20 14.08.2020, 9:54

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Сотрудники метрополитена выдвинули требования властям.

Работники Минского метро объявили о забастовке.

Об этом сообщают независимые телеграм-каналы, в которые рабочие метро направили текст своего обращения:

"Рабочие минского метро (ГП "Минский метрополитен") готовятся к забастовке, от сотрудников дэпо до инженерных служб: движение, снабжение, эм, путей и тоннельных сооружений, тч-1 и тч-2, рмс, безопасность, эко, автоматизация, обходчики, монтеры, эстэпэшники. Их тысячи, они все разбиты по небольшим группам, сменам и станциям, но они едины с народом.

Пассажиры, присоединяйтесь к ним, когда начнется забастовка в 12:30! Не оставайтесь безучастными, ожидая в вагоне перемен. Все будут выходить на своих станциях ! Выходите на станциях в сторону центра города, чтобы вас было всех как можно больше рядом, но не создавать толпу на одной из сторон дороги.

От сотрудников метрополитена:

Покажем идеологу Воробьеву с его гестаповскими комиссионным осмотрами понять, что мы не быдло, а специалисты!

Нет насилию над людьми в нашей стране!

Свободу политзаключенным и всем задержанным!

Да честным выборам!"

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