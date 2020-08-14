Евродепутата Роберта Бедроня не пустили в Беларусь

Евродепутата Роберта Бедроня не пустили в Беларусь7
- 14.08.2020, 18:56
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Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью должен был приехать в страну сегодня.
Депутата Европарламента и главу делегации по связям с Беларусью Роберта Бедроня не пустили в Беларусь, сообщает «Белсат».
Бедронь должен был приехать в Беларусь сегодня вместе с Пятрасом Ауштрявичюсом, докладчиком Европарламента по Беларуси, для изучения текущей ситуации в Беларуси.
Планировалось, что визит продлится до воскресенья. Евродепутаты собирались встретиться с представителями власти, задержанными гражданами ЕС, политзаключенными, представителями НГО и независимых СМИ.