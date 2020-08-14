Работники МАЗа: Нам нужно добиться, чтобы Лукашенко ушел 15 14.08.2020, 22:50

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фото: tut.by

Как бастуют работники МАЗа.

Уже несколько дней со всех уголков страны поступают сообщения о забастовках и митингах на предприятиях. Одним из них стал Минский автомобильный завод. Сегодня в полдень там состоялась встреча трудового коллектива, который не желает работать до тех пор, пока не удовлетворят его требования, и аппарата управления предприятия. Tut.by побывал на месте событий (правда, дальше проходной журналистов не пустили).

Во дворе Минского автомобильного завода возле центральной проходной собралось если не полторы тысячи работников предприятия, то тысяча точно. Прессу через проходную не пропустили, сказали, мол, закон такой. Что говорили представители аппарата управления завода и сами работники, слышно не было, но аудиозапись сделать удалось.

Главное требование тружеников автозавода — отставка Александра Лукашенко. Эту мысль они повторяли на протяжении двух часов — столько шла встреча. Отметим, что с подобным требованием выступают и другие предприятия. К примеру, работники «Нафтана».

«Мы требуем, чтобы господин Лукашенко в лучшем случае сел в свой самолет и покинул страну», — высказался один из рабочих МАЗа от лица коллектива.

— Сегодня должны были огласить результаты выборов, но президент что-то задумал и оттягивает время. Если мы трудовой коллектив, мы должны стоять до конца. И у нас за 26 лет появилась реальная возможность свергнуть диктатора, — сказал работник, которому дали микрофон. — Если народ забастовкой добивается положительных результатов, тогда мы пойдем работать и будет подъем производительности.

Еще один работник сказал, что сейчас коллектив должен поддержать тех, кто попал на Окрестина.

— Мы народ, нам нужно жить вместе, не нужно делить на вертикаль, параллель или что-то еще. Нам нужно быть вместе и дружно. Но нужно здесь именно поддержать тех людей, которых начали выпускать. На это страшно смотреть. Жители близлежащих домов на Окрестина никогда не забудут стоны, которые доносились оттуда. Нам нужно добиться, чтобы он ушел (Александр Лукашенко. — Прим.).

фото: tut.by

Толпа взорвалась криками «Уходи!». Дальше, судя по записи, слово взял генеральный директор предприятия.

— Я скажу немножко другое. Вот товарищ сказал, что потом энтузиазм, работа. Все на самом деле не так. Я понимаю, что мы сейчас в эйфории, мы все машем белыми платочками, вызываем Тихановскую. Но машины, которые мы выпускаем, хреново продаются и в Украине, и в Узбекистане, и в Казахстане, и в России. И не в энтузиазме дело. Есть куча других вопросов, которые в виде указов, в виде документов согласовываются, решаются, — сказал он. — Легко белым флагом махать, бежать и кричать. Гораздо труднее бумажки писать и работать. Поэтому не так все прекрасно. Только наш труд, к чему я призываю, а вы отзываете, может нас спасти в будущем — вот наша задача. Работа, работа, работа. Вы сейчас скажете: «Вы директор, поэтому вы призываете, но я просто дальше вижу, ребята».

Микрофон передали одной из работниц предприятия. Она поинтересовалась, будут ли применяться какие-то санкции к бастующим.

— Вы как генеральный директор ответьте нам, всем тут собравшимся, вы даете гарантию, что нас не накажут рублем, что нас не накажут увольнением или еще чем-то. Потому что многим были угрозы, — говорит девушка.

— На этот вопрос я отвечал вчера — никого ничем не накажут, — сказал гендиректор. — Вы вчера сказали, что доверяете мне. У нас с вами честный диалог. Я сказал, что мы в 12 часов поговорим? Я пришел, и мы говорим, честно и открыто. Я слышу вас, вы слышите меня. Я сказал, что решу то, что могу? Я вчера решил два вопроса и третьим вопросом тоже стал заниматься. Поэтому я гарантирую, что никаких мер дисциплинарного наказания не будет. Я за это отвечаю.

Периодически между выступлениями участников собрания толпа требовала, чтобы на территорию завода впустили прессу. В какой-то момент на проходную забежал парень, у которого на плечи был накинут бело-красно-белый флаг. Он крикнул журналистам: «Они вас не пускают, потому что боятся! Жыве Беларусь!» и снова присоединился к коллегам во дворе.

фото: tut.by

Затронули работники МАЗа и вопрос с контрактами, по которым у нас в стране заключаются практически все трудовые отношения.

— Мы находимся в рабской системе контрактов. Нас могут вышвырнуть в любой момент. Почему Лукашенко, я не говорю, что он президент, он нелегитимный, говорит, что мы такое же европейское государство, как Англия? Если человека сокращают, дайте ему трехмесячное пособие. Дайте, как на Западе, выплату ему какую-то на полгода, чтобы он мог на что-то жить, пока устроится. А так одна болтовня! — сказал еще один работник.

Микрофон передавали всем желающим поделиться своими мыслями с трудовым коллективом.

— Взаимодействие народа и власти в государстве может идти двумя путями: либо власть и народ подчиняются закону, либо власть с помощью закона угнетает народ. Нет третьего способа. Что происходит в Беларуси, вы сами понимаете. Поэтому надо менять эту власть и эту схему, — уверенно заявил один из бастующих. — Вы сейчас хорошо увидели, что несправедливость, допущенная в отношении одного человека, является угрозой для всех. Нас не просто бьют, нас уже убивают. Почему? Потому что мы промолчали лишнего. Основное требование — отстранение Лукашенко от власти. У нас есть избранный президент — Тихановская. И выполнять его приказы — это преступление.

Слово взял начальник одного из цехов. Он снова призвал собравшихся пойти работать.

— Я и целая куча людей отвечает каждый день за то, чтобы продукция выпускалась. За нее мы с вами получаем деньги. Если мы не будем работать, а будем митинговать… У нас есть закон пока действующий — Конституция. Вы можете выражать свои мнения свободно, но не на рабочем месте. Каждый час простоя…

Говорящему не дали закончить мысль. Толпа начала кричать «Позор! Позор!» и хлопать.

— 20-го числа нам получать зарплату, — попытался продолжить говорящий.

— Слезы! — отметили работники.

— 6 лет мы работали без премий, 6 лет мы выцарапывали этот успех, который у нас сложился последние полтора года. Поэтому я вместе с вами каждый день в 6 часов прихожу на работу, чтобы обеспечить загрузку этого завода. После 20-го будут проблемы. Что вы тогда нам скажете? Займут наше место конкуренты. Подумайте хорошо, что мы здесь творим.

фото: tut.by

В ответ работники закричали: «Никто работать не будет, у нас забастовка».

Председатель профсоюза зачитал письмо, которое было составлено от имени трудового коллектива генеральному прокурору Беларуси, министру внутренних дел и председателю Белпроммаш.

Там было сказано, что 13 августа 2020 года состоялось собрание профсоюза и трудового коллектива МАЗ, которое обращается со следующими вопросами.

Работники просят остановить чрезмерное применение силы, а также необоснованные задержания со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к законопослушным гражданам и провести расследование по этим фактам, обеспечить безопасность граждан. Также там была просьба об объективном рассмотрении дел в отношении задержанных граждан, которые не нарушали общественный порядок, не призывали к насильственным действиям, не наносили урон имуществу и не совершали иных правонарушений.

Кто-то из толпы поправил: «Коллектив не просит, коллектив требует».

— Остальные вопросы… профсоюз работает в рамках действующего правового поля и коллективного договора. Регулирует трудовые отношения на заводе. А то, что навязываются политические какие-то решения и вести людей куда-то... Не втягивайте его в какие-то другие вещи, — сказал председатель профсоюза.

Он еще говорил о том, что коллективный договор постоянно пополняется чем-то новым, к примеру, там теперь прописано, что в 4 раза увеличивается финансирование предприятия на быт, однако его уже никто не слушал. Люди возмущались и кричали.

— У нас в цеху работает прекрасная девочка, — сказала одна из работниц предприятия. — 9-го числа ее забрали, 11 августа, к счастью, выпустили. У нее стоит 2 дня прогула. Ее хотят уволить.

Гендиректор обещал разобраться с этим случаем.

— Если говорить по закону, то фактически она отсутствовала на рабочем месте. Но я вам сказал, что не буду применять репрессивные меры. Мы с этой девушкой все решим, — заверил он.

Технический директор, которому передали микрофон, предложил не переливать из пустого в порожнее, а написать работникам свои требования на бумагу, чтобы гендиректор передал их в администрацию диктатора.

— Я не буду уговаривать вас разойтись, поменять свои требования, призывать к чему-то. Давайте договоримся так: сейчас выбираем актив вашего коллектива — 5−6 человек. Формируем требования. Вы после вчерашнего дня обратили внимание, что генеральный директор пустых обещаний не дает. Требования можно положить на бумагу, и они будут переданы в Администрацию президента. Коллеги, здесь мы будем переливать из пустого в порожнее. Вы даете — мы передаем.

— Вы идете работаете, я еду в Администрацию президента. Я вас не обману. Я передам, — поддержал идею коллеги гендиректор.

— Поймите, это не митинг. Это забастовка. Отставка Лукашенко — и мы идем работать, — доносились голоса из толпы.

В итоге люди все-таки разошлись.

— Все равно от этого собрания нет никакого толку, — сказала в сердцах покидающая проходную работница.