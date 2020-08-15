Жители Уручья выстроились в цепь солидарности

Жители Уручья выстроились в цепь солидарности1
- 15.08.2020, 11:29
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Суббота в Беларуси начинается с акций протеста.
Утро сегодняшнего дня в Уручье (Минск) началось с цепи солидарности, сообщает «Радыё Свабода».
Напомним, что вчера на акции солидарности во всех городах Беларуси вышли сотни тысяч человек. Главное требование протестующих: «Лукашенко, уходи!». В Минске к многотысячной колонне демонстрантов присоединились бастующие рабочие МТЗ, которые провели грандиозный митинг на площади Независимости.