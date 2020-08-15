Тысячи граждан пришли проститься с народным Героем Беларуси Александром Тарайковским
- 15.08.2020, 11:55
- 3,111
Массовая акция проходит возле станции метро Пушкинская.
Сегодня в Минске возле станции метро Пушкинская проходит прощание с народным Героем Беларуси Александром Тарайковским, погибшим 10 августа во время мирных протестов на Пушкинской. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти — открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.
Проститься с ним пришли тысячи человек.
12.06 Люди скандируют "Трибунал!".
12.05 "Это крик всей Беларуси!", - говорит участник прощания с Героем. "Мы сменим власть, сменим герб и флаг", - добавляет.
12.04 Тысячи человек скандируют "Уходи!".
12.01 Люди скандируют "Жыве Беларусь!".
12.00 В память об Александре Тарайковском объявлена минута молчания.
11.59 На Пушкинской - тысячи людей, машины непрерывно сигналят.