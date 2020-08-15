Тысячи граждан пришли проститься с народным Героем Беларуси Александром Тарайковским 15.08.2020, 11:55

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Массовая акция проходит возле станции метро Пушкинская.

Сегодня в Минске возле станции метро Пушкинская проходит прощание с народным Героем Беларуси Александром Тарайковским, погибшим 10 августа во время мирных протестов на Пушкинской. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти — открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.

Проститься с ним пришли тысячи человек.

12.06 Люди скандируют "Трибунал!".

12.05 "Это крик всей Беларуси!", - говорит участник прощания с Героем. "Мы сменим власть, сменим герб и флаг", - добавляет.

12.04 Тысячи человек скандируют "Уходи!".

12.01 Люди скандируют "Жыве Беларусь!".

12.00 В память об Александре Тарайковском объявлена минута молчания.

11.59 На Пушкинской - тысячи людей, машины непрерывно сигналят.