Как в Минске прощаются с народным Героем Беларуси 4 15.08.2020, 12:32

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Белорусы стоят по обе стороны улицы, в цепи, с цветами и бело-красно-белыми флагами.

Сегодня в Минске проходит прощание с Александром Тарайковским, погибшим 10 августа на улице Притыцкого, где силовики брутально разогнали акцию протеста, пишет tut.by. Семья прощается с ним на Ольшевского (туда же пришли многие минчане), жители города же собрались на месте гибели мужчин на Пушкинской.

В свидетельстве о смерти указано, что основная причина смерти Александра — открытая рана грудной клетки, он умер от массивной потери крови. Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.

Минчане пришли на Ольшевского. Они стоят по обе стороны улицы, в цепи, с цветами и бело-красно-белыми флагами. Среди собравшихся — экс-кандидат в президенты 2010 года, поэт и политик Владимир Некляев.

— Мы не знали погибшего, — говорит семейная пара, которая пришла на прощание с Александром. — Хотим поддержать семью, показать, что нас много, что мы не забудем и не простим то насилие, которое допустили те, кто должны нас защищать. Мы заснуть не можем от увиденного ужаса, что творили с людьми на Окрестина, как их били, как они кричали.

Люди собирают пожертвования для семьи. Инициативу проявил один из собравшихся:

— Все деньги буду переданы сегодня родным, мы должны их поддержать! И я прошу вас, люди, перестаньте брататься с омоновцами: нельзя забыть, что они сделали с нами в эти дни. Пока они не сложат оружие, никаких переговоров.

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