Не стало одного из лидеров польской «Солидарности» Генриха Вуйца

Не стало одного из лидеров польской «Солидарности» Генриха Вуйца3
- 15.08.2020, 13:18
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Он всегда поддерживал белорусов в их борьбе за cвободу.
После долгой и тяжелой болезни в возрасте 79 лет умер Генрих Вуец, один из лидеров антикоммунистического подполья в Польше.
Генрих Вуец родился в 1941 году в деревне Подлесье. Был активистом «Солидарности», представлял Комитет защиты рабочих. Был арестован властями коммунистической Польши, политзаключенный.. Принимал участие в заседаниях «круглого стола» в Польше.
Был депутатом польского Сейма, одним из основателей Демократического союза и Союза свободы. Занимал должность заместителя министра сельского хозяйства в правительстве Ежи Бузека. С 2010 года занимал должность советника президента Польши Бронислава Коморовского.
Генрих Вуец всегда поддерживал белорусов в их борьбе за свободу. 3 августа он был в числе тех лидеров польской «Солидарности», которые написали открытое письмо со словами поддержки белорусам, которые борются за перемены.