закрыть
15 августа 2020, суббота, 15:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Не стало одного из лидеров польской «Солидарности» Генриха Вуйца

3
  • 15.08.2020, 13:18
  • 2,421
Не стало одного из лидеров польской «Солидарности» Генриха Вуйца
Генрих Вуец
Фото: Bartek Syta/ Polska Press

Он всегда поддерживал белорусов в их борьбе за cвободу.

После долгой и тяжелой болезни в возрасте 79 лет умер Генрих Вуец, один из лидеров антикоммунистического подполья в Польше.

Генрих Вуец родился в 1941 году в деревне Подлесье. Был активистом «Солидарности», представлял Комитет защиты рабочих. Был арестован властями коммунистической Польши, политзаключенный.. Принимал участие в заседаниях «круглого стола» в Польше.

Был депутатом польского Сейма, одним из основателей Демократического союза и Союза свободы. Занимал должность заместителя министра сельского хозяйства в правительстве Ежи Бузека. С 2010 года занимал должность советника президента Польши Бронислава Коморовского.

Генрих Вуец всегда поддерживал белорусов в их борьбе за свободу. 3 августа он был в числе тех лидеров польской «Солидарности», которые написали открытое письмо со словами поддержки белорусам, которые борются за перемены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Бастуют все!
Бастуют все! Ирина Халип
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом Наталья Радина
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка Наталья Радина