Не стало одного из лидеров польской «Солидарности» Генриха Вуйца 3 15.08.2020, 13:18

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Генрих Вуец

Фото: Bartek Syta/ Polska Press

Он всегда поддерживал белорусов в их борьбе за cвободу.

После долгой и тяжелой болезни в возрасте 79 лет умер Генрих Вуец, один из лидеров антикоммунистического подполья в Польше.

Генрих Вуец родился в 1941 году в деревне Подлесье. Был активистом «Солидарности», представлял Комитет защиты рабочих. Был арестован властями коммунистической Польши, политзаключенный.. Принимал участие в заседаниях «круглого стола» в Польше.

Был депутатом польского Сейма, одним из основателей Демократического союза и Союза свободы. Занимал должность заместителя министра сельского хозяйства в правительстве Ежи Бузека. С 2010 года занимал должность советника президента Польши Бронислава Коморовского.

Генрих Вуец всегда поддерживал белорусов в их борьбе за свободу. 3 августа он был в числе тех лидеров польской «Солидарности», которые написали открытое письмо со словами поддержки белорусам, которые борются за перемены.

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