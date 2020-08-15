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Агентство Associated Press опубликовало кадр с моментом убийства Александра Тарайковского

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  • 15.08.2020, 16:06
  • 6,543
Агентство Associated Press опубликовало кадр с моментом убийства Александра Тарайковского
Александр Тарайковский

В ближайшее время будет опубликовано и видео, снятое одним из репортеров.

Как сообщает onliner.by.

Сегодня на сайте Associated Press появился снимок, на котором видно, что напротив людей в форме МВД человек стоит на дороге. На его белой майке — большое красное пятно.

Редакция утверждает, что снимок был сделан во время протестов в Минске, а на самом снимке — погибший Александр Тарайковский.

В ближайшее время будет опубликовано и видео, снятое одним из репортеров.

Фото: AP
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