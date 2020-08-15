Агентство Associated Press опубликовало кадр с моментом убийства Александра Тарайковского

Агентство Associated Press опубликовало кадр с моментом убийства Александра Тарайковского4
- 15.08.2020, 16:06
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В ближайшее время будет опубликовано и видео, снятое одним из репортеров.
Как сообщает onliner.by.
Сегодня на сайте Associated Press появился снимок, на котором видно, что напротив людей в форме МВД человек стоит на дороге. На его белой майке — большое красное пятно.
Редакция утверждает, что снимок был сделан во время протестов в Минске, а на самом снимке — погибший Александр Тарайковский.
В ближайшее время будет опубликовано и видео, снятое одним из репортеров.