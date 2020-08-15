Двух католических ксендзов держат за решеткой в Барановичах 22 15.08.2020, 18:23

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Ксендз Александр Федотов

Фото: catholic.by

Ксендзам дали по 8 и 10 суток.

Представителей католической общины ксендзов-серциан наказали арестом в Барановичах.

Ксендз Эдуард Синкевич получил 10 суток ареста, отец Александр Федотов – 8 суток. Об этом «Белсату» рассказал брат отца Эдуарда – Валентин Синкевич.

Отец Эдуард работает в Поставах, но приехал в Барановичи к родителям на короткую побывку в начале августа. При случае он хотел также проголосовать по месту прописки в родном городе. В воскресенье 9-го августа к нему пожаловал друг, а также собрат в сообществе ксендзов-серциан – отец Александр Федотов. Священник приехал из Гродно, но он также родом из Барановичей и давно знает отца Эдуарда и его родителей.

После воскресного обеда в семейном и дружеском кругу и голосования на избирательном участке священники решили прогуляться по городу, рассказал отец отца Эдуарда и его полный тезка – Эдуард Синкевич. Связь с ксендзами прервалась около 22: 00 часа. Родители и друзья звонили в милицию по номеру 102, но номер постоянно был занят.

Эдуард Синкевич. Фото прислали Belsat.eu

В понедельник утром 10-го августа Эдуард Синкевич-старший поехал в Барановичский РОВД, где висели списки задержанных накануне. В списке значился его сын со своим другом. Священников держали в изоляторе временного содержания, там же на месте и судили, включив «судебный конвейер» из-за большого количества схваченных. В пятницу 14 августа ксендзов перевели в следственный изолятор. Об этом Валентину Синкевичу сообщил его знакомый, который сидел со священниками и которого недавно выпустили.

«Знакомый вышел в очень подавленном состоянии. Рассказал, что Эдуарда и Александра не били, но постоянно давили психологически, водили на бесконечные допросы. Сейчас милиция боится выходных, что люди снова выйдут, и освобождает изолятор временного содержания под них. Знакомый говорил, что во временном как раз не бьют. Зато страшно издеваются в следовательном. Продавец, которая работает в магазине возле изолятора, говорила, что хочет уволиться. Не может выдержать криков, стонов и стен из-за изолятора», – рассказал Валентин Синкевич.

По его словам, милиция и суд вероятнее всего знают, что заключили именно ксендзов: «Они были в светской одежде. Мой брат – очень честный и добрый человек. Он никогда бы не использовал то, что он священник, чтобы облегчить себе положение. Но думаю, все и так знают, кто он. Никак не могу понять, почему их вообще задержали? Неужели священники, оружие которых – молитва, могли представлять какую-то опасность?»

Ксендз Александр Федотов. Фото: catholic.by

По словам Валентина Синкевича, в Барановичах происходят невероятные вещи. Священник из Ляховичей приехал в изолятор, чтобы передать воду задержанным, но силовики среагировали на его поступок очень невежливо, даже с агрессией, что у него самого появилось мнение:

«Теперь могут и меня арестовать».

Слева Эдуард Синкевич, справа Валентин Синкевич. Вместе с матерью. Фото прислали Belsat.eu

Знакомый рассказал Валентину, что был в Барановичах на мирной акции, вдруг откуда-то появились омоновцы и начали избивать всех вокруг. Мужчина узнал в одном из силовиков своего соседа с лестничной площадки, с которым здоровался, говорил «Здравствуйте», и которого бы даже не заподозрил в бесчеловечной жестокости. В Барановичах ходят слухи, что силовикам перед акциями могут давать психоактивные вещества.

«Мать Эдуарда очень переживает, что его задержали. Конечно, как любая мать. Это боль, сердце кровью обливается. Каждый день я дежурю перед изолятором. Собираем с женой передачи. Носим и ксендзу Александру, ведь из его родителей уже никого нет в живых», –поделился Эдуард Синкевич-старший.

По словам родных ксендза Эдуарда Синкевича, костельные власти знают об аресте священников.