Глава МИД Литвы об обращении Лукашенко к Путину: Пора взглянуть правде в глаза 22 15.08.2020, 18:25

22,893

Линас Линкявичюс

Диктатор cам разоблачил свою пропаганду.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что обращение Лукашенко за помощью к президенту РФ Владимиру Путину разоблачает всю его пропаганду, пишет Delfi.

"Это разоблачает всю пропаганду, всю пыль, которую пускали в глаза до сих пор. Пора взглянуть правде в глаза", – сказал министр. По его словам, риторика Лукашенко унижает людей, жаждущих перемен.

"Это граждане той страны, а не что-то чем кто-то манипулирует, надо прекратить унижать их, называть безработными или теми, кто не знает, чего хочет, унижать, показывая, что они не заслуживают уважения и внимания. Этот путь - тупик, который принесет последствия не только личные, но и для всей страны", – добавил Линкявичюс.

Как в интервью BNS, так и в записи в твиттере, Лукашенко он назвал "бывшим президентом Беларуси". "Хоть и бывший руководитель, но должен иметь чувство ответственности", – сказал Линкявичюс. В Беларуси не прекращаются протесты против фальсификации выборов. В субботу Лукашенко обратился за помощью к Путину и заявил, что в этих событиях видно "вмешательство извне".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».