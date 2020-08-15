Видеофакт: Длинная цепь солидарности с Беларусью в Москве

Видеофакт: Длинная цепь солидарности с Беларусью в Москве1
- 15.08.2020, 18:30
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Цепь солидарности в Москве тянется от посольства Беларуси и почти до Большого Спасоглинищевского переулка.
«Цепь солидарности» в Москве тянется от посольства Беларуси и почти до Большого Спасоглинищевского переулка.
По оценке корреспондента «Новой газеты» в акции участвуют от 350 до 400 человек.
«Цепь солидарности» в Москве тянется от посольства Беларуси и почти до Большого Спасоглинищевского переулка.— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 15, 2020
По оценке нашего корреспондента в акции участвуют от 350 до 400 человек.
Видео: Никита Кондратьев / «Новая газета» pic.twitter.com/XYWzBdW8oH