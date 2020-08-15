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Видеофакт: Длинная цепь солидарности с Беларусью в Москве

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  • 15.08.2020, 18:30
  • 7,108
Видеофакт: Длинная цепь солидарности с Беларусью в Москве

Цепь солидарности в Москве тянется от посольства Беларуси и почти до Большого Спасоглинищевского переулка.

«Цепь солидарности» в Москве тянется от посольства Беларуси и почти до Большого Спасоглинищевского переулка.

По оценке корреспондента «Новой газеты» в акции участвуют от 350 до 400 человек.

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