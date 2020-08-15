закрыть
15 августа 2020, суббота, 20:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видео убийства спецназовцами Александра Тарайковского

60
  • 15.08.2020, 18:41
  • 23,964
Видео убийства спецназовцами Александра Тарайковского
Фото: AP

Правда установлена.

В редакцию "Еврорадио" передали видео, на котором видно, как 10 августа 2020 года в Минске на Пушкинской площади бы убит Александр Тарайковский. Оно снято с другого ракурса - и дополняет ролик, известный ранее.

На видео видно, как Тарайковский идет к цепи силовиков. У него в руках ничего нет. Он ничего не бросает в их сторону. Далее - выстрел. Тарайковский останавливается и опускает руки. Через несколько секунд он падает - это видно из второго видео.

Видео полностью опровергает версию силовиков, которые говорили, что у Александра Тарайковского "в руках взорвалось взрывное устройство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чак Норрис: Саша, я приеду к тебе в резиденцию и заставлю тебя плакать
Чак Норрис: Саша, я приеду к тебе в резиденцию и заставлю тебя плакать
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Бастуют все!
Бастуют все! Ирина Халип
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом Наталья Радина