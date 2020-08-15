Видео убийства спецназовцами Александра Тарайковского

Видео убийства спецназовцами Александра Тарайковского60
- 15.08.2020, 18:41
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Правда установлена.
В редакцию "Еврорадио" передали видео, на котором видно, как 10 августа 2020 года в Минске на Пушкинской площади бы убит Александр Тарайковский. Оно снято с другого ракурса - и дополняет ролик, известный ранее.
На видео видно, как Тарайковский идет к цепи силовиков. У него в руках ничего нет. Он ничего не бросает в их сторону. Далее - выстрел. Тарайковский останавливается и опускает руки. Через несколько секунд он падает - это видно из второго видео.
Видео полностью опровергает версию силовиков, которые говорили, что у Александра Тарайковского "в руках взорвалось взрывное устройство.