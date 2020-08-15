В СИЗО до полусмерти избит председатель Белорусского независимого профсоюза 13 15.08.2020, 19:38

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Николай Зимин

Архивное фото gazetaby.com

Врачи не оказывают Николаю Зимину помощь.

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук сообщил в «Фейсбуке» об избиении в СИЗО председателя Белорусского независимого профсоюза Николая Зимина. По словам Александра Ярошука, он находится при смерти, а медики не оказывают ему помощь.

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов обратился в Международную организацию труда и Международную конфедерацию профсоюзов, чтобы они вмешались в ситуацию.

«Сегодня, 15 августа 2020 года, от вышедших на свободу сокамерников стали известны подробности содержания в СИЗО г. Любань бывшего председателя Белорусского Независимого профсоюза Николая Зимина. По их информации, Николай Зимин был зверски избит и практически не передвигается, находится в критическом состоянии, фактически - при смерти. При этом никакая медицинская помощь Николаю не оказывается.

Николай Зимин был осуждён 10 августа 2020 года судом Солигорского района на 25 суток административного ареста за участие в мирной акции протеста против фальсификации президентских выборов в Беларуси.

Просим вашего экстренного вмешательства с принуждением белорусских властей к оказанию немедленной медицинской помощи Николаю Зимину и прекращению его избиений и пыток.

С уважением, Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов, Вице-президент МКП, член Административного совет МОТ», — написал в своем письме Александр Ярошук.

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