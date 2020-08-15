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Мария Колесникова: Время для штрафных мер против режима Лукашенко еще не пришло

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  • 15.08.2020, 22:28
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Мария Колесникова: Время для штрафных мер против режима Лукашенко еще не пришло
Мария Колесникова
Фото: ТАСС

Что происходит?

Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, не согласна с намерением Евросоюза ввести санкции в отношении официальных лиц, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Время для штрафных мер «еще не пришло», - заявила она в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, обнародованном в субботу, 15 августа, передает DW.

«Экономические санкции так или иначе ударят в первую очередь по обычным белорусам, как показывает прошлое», - подчеркнула Колесникова. В то же время санкции в адрес конкретных белорусских политиков ухудшат шансы Евросоюза, а также шансы оппозиции в Беларуси на диалог с официальным Минском, считает соратница Тихановской.

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