Вышел на свободу задержанный в Минске координатор «Открытой России» 4 15.08.2020, 21:26

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Артем Важенков

Артем Важенков находился в СИЗО на Окрестина.

Как сообщает российский Telegram-канал «Открытка», координатор российской общественной организации «Открытая Россия» Артем Важенков вышел на свободу. Как сообщалось ранее, Важенков пропал в Минске во вторник и находился в СИЗО на Окрестина.

«Это огромное облегчение и радость за нашего коллегу и друга. Освобождение Артёма из из-под незаконного политически мотивированного ареста стало возможно благодаря общим усилиям множество людей. Мы очень благодарны всем, кто приложил к этому руку.

В то же время мы не забываем, что Артём Важенков, гражданин нашей страны, был избит, арестован, подвергался пыткам, лишён еды и защиты и обвинён в тяжком преступлении в ходе карательной операции, устроенной белорусским диктатором ради сохранения личной власти.

Мы счастливы, что Артём на свободе, но считаем, что все те, кто подверг Артёма пыткам, измывался над ним, должны быть наказаны. Мы не верим, что это может произойти при режиме Лукашенко, но предпримем все усилия, чтобы это произошло как можно раньше.

Мы желаем свободы всем гражданам Беларуси. Мы восхищаемся их смелостью и верим, что они доведут свою борьбу до победы. Диктаторам, фальсифицирующим выборы и десятилетиями отказывающимся уходить от власти, не место в Европе XXI века», — пишет Telegram-канал.

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