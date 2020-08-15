Создателя Telegram-канала NEXTA объявили в розыск по России 14 15.08.2020, 22:10

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Степан Путило

Информация об этом появилась в базе данных МВД РФ.

Основателя Telegram-канала NEXTA Live, освещающего протесты в Беларуси, которые проходят на фоне итогов президентских выборов, Степана Путило внесли в базу данных МВД России в качестве находящегося в розыске.

«Путило Степан Александрович 1998 года рождения, уроженец Минской области, разыскивается», — говорится в карточке. Там не указывается, по какой статье его разыскивают.

Путило в разговоре с РБК сообщил, что знает о том, что его объявили в розыск. Других подробностей он раскрывать не стал.

Накануне, 14 августа, белорусские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении основателя Telegram-канала Nexta Live. Об этом сообщила редакция канала. Nexta Live опубликовал фотокопию документа об объявлении в розыск Степана Путило 1998 года рождения. В нем говорится, что Путило разыскивается за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси (массовые беспорядки).

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