Завтра в Гомеле в 12:00 состоится прощание с Героем Беларуси Александром Вихором 4 15.08.2020, 22:29

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Александр Вихор

Родственники просят приходить всех неравнодушных.

Вторым погибшим от действий силовиков стал Александр Вихор - гомельчанин, которого задержали силовики. Александру стало плохо и ему не вызвали врача. После парень умер.

Воскресенье, 12.00 Костюковка (Гомель) храм Архангела Михаила.

Приходите с нашими национальными цветами на прощание с нашим героем погибшим за свободу новой Беларуси.

Родные героя не против, чтобы люди пришли проститься с Героем Беларуси.

Сегодня в Минске прощались с Александром Тарайковским, застреленным 10 августа на улице Притыцкого, где силовики брутально разогнали акцию протеста. В свидетельстве о смерти указано, что основная причина смерти Александра — «открытая рана грудной клетки», он умер от массивной потери крови. Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.