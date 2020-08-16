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Сегодня — Общенациональный Марш за Свободу

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  • 16.08.2020, 8:01
  • 38,678
Сегодня — Общенациональный Марш за Свободу
Фото: «Радыё Свабода»

16 августа, воскресенье, 14:00.

Ряд Telegram-каналов выступил с предложением провести в Беларуси масштабный Марш за Свабоду. Публикуем заявление:

Марш Свободы

16 августа, воскресенье, 14:00

Минск: проспект Независимости, центральные улицы и площади

Другие города и населенные пункты Беларуси: центральные проспекты, улицы и площади

Воскресенье – день самого большого в истории Беларуси, исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством. Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами – сотрудники всех отраслей, медики, рабочие, служащие, преподаватели, деятели культуры, военные. Выскажем слова благодарности всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто в борьбе за свободу пострадал.

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