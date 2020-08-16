закрыть
16 августа 2020, воскресенье, 10:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сегодня в Гомеле в 12:00 состоится прощание с Героем Беларуси Александром Вихором

24
  • 16.08.2020, 8:15
  • 17,999
Сегодня в Гомеле в 12:00 состоится прощание с Героем Беларуси Александром Вихором
Александр Вихор

Родственники просят приходить всех неравнодушных.

Вторым погибшим от действий силовиков стал Александр Вихор - гомельчанин, которого задержали силовики. Александру стало плохо и ему не вызвали врача. После парень умер.

Воскресенье, 12.00 Костюковка (Гомель) храм Архангела Михаила.

Приходите с нашими национальными цветами на прощание с нашим героем погибшим за свободу новой Беларуси.

Родные героя не против, чтобы люди пришли проститься с Героем Беларуси.

Вчера в Минске прощались с Александром Тарайковским, застреленным 10 августа на улице Притыцкого, где силовики брутально разогнали акцию протеста. В свидетельстве о смерти указано, что основная причина смерти Александра — «открытая рана грудной клетки», он умер от массивной потери крови. Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.


популярное за неделю

Мнение

Чак Норрис: Саша, я приеду к тебе в резиденцию и заставлю тебя плакать
Чак Норрис: Саша, я приеду к тебе в резиденцию и заставлю тебя плакать
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Бастуют все!
Бастуют все! Ирина Халип
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом Наталья Радина