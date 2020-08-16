«Он не умер, он погиб»: В Гомеле попрощались с умершим после задержания на акции протеста 16.08.2020, 13:40

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Александр Вихор

Проститься с Александром Вихором пришли сотни человек.

Сегодня в Гомеле похоронили умершего после задержания на мирной акции 25-летнего Александра Вихора. Проститься с ним пришли несколько сотен человек, пишет tut.by.

Хоронить парня решили на кладбище в Костюковке. Днем в субботу, во время прощания, кстати, вдруг перекрыли путепровод — так называемый «горбатый мост», — который соединяет город с Костюковкой. Попасть в Костюковку невозможно. Представитель местной милиции Виталий Пристромов говорит, что «гражданин пожаловался на подозрительных людей с рюкзаками, теперь там работает саперная группа».

В полдень 16 августа на улице Октябрьской в Костюковке — сотни людей, десятки венков, много цветов.

— Саша был веселый, отзывчивый. Это большое горе не только для семьи, но и для всех нас. Нам это надо как то всем пережить, а потом будем разбираться.

— Когда сказали, что у него якобы передоз, мы тут все очень возмущены были. Мы его знаем с детства, он даже не курил. Наркотики — это точно не про него — говорит друг Александр.

К пришедшим попрощаться с Александром Вихором вышла мама парня.

— Он не умер, он погиб, — говорит она. Несмотря на то, что он был спортсмен 1,90 м ростом, у него были проблемы с сердцем. Но с этими проблемами он жил бы, понимаете?

Женщина попросила пришедших вести себя спокойно, а похороны ее ребенка. На самом деле во дворе очень тихо, спокойно и скорбно.

Среди тех, кто пришел попрощаться с Сашей, и мужчина, который был с ним 9 и 10 августа.

— Вечером 9-го нас завезли в спортзал Железнодорожного РОВД. Там было около 30 человек. Саша был уже там. Всю ночь нас оформляли. Милиция корректно себя вела, просто составляли протоколы. Утром нас завезли в ИВС, потом — в суд. И вот после суда с Сашей стало твориться неладное. Хотя, потом говорят, что еще и в камере с ним уже происходило странное. Саша вел себя неадекватно, его колотило. После суда нас хотели везти в ИВС, но отвезли снова в спортзал РОВД. Там Саша стал совсем теряться. Просил денег на проезд, чтобы доехать до дому, вставал, пытался выйти из зала. Рядом сидел студент из Туркменистана — 3 курс медуниверситета, — он сказал, что Саше надо в больницу, ему нужно срочно оказывать помощь.

По словам мужчины, он говорил милиционерам о том, что Саша нуждается в помощи. Но скорую так никто и не вызвал.

— Вечером нас загрузили в машину, Сашу посадили в «стакан» — и там он просто сходил с ума. Кричал, шумел, звал родителей. Уже, кажется, и милиционеры поняли, что с ним-что-то не то. «Полечили» газовым баллончиком. Потом нас вывели, его оставили.

Отпевают Александра в храме Архангела Михаила.

Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С этих пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.

Родные Александра написали заявление в прокуратуру, СК и попросили возбудить уголовное дело по факту смерти парня. Они считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь и в отношении него были совершены неправомерные действия, которые привели к смерти.

В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за «активное участие в массовом мероприятии». Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. «В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», сообщал СК.

13 августа, со слов сестры умершего Ольги, следователь сообщил семье, что Александр умер от передозировки. Родных такое заявление шокировало: ведь, говорят, Саша даже не курил.

В заключении о его смерти написано «причина устанавливается».

Семья Александра Вихора наняла адвоката и намерена пристально следить за следствием.

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