Легендарных диджеев выпустили на свободу 6 16.08.2020, 18:44

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Они провели под стражей 10 суток.

Кирилл Голанов и Влад Соколовский, уже легендарные диджеи вышли на свободу, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала минчан 6 августа прийти в Киевский сквер. В этом время там проходило провластное мероприятие.

Пришедшие поддержать поддержать Тихановсскую подняли руки с белыми лентами. Неожиданно заиграла песня Виктора Цоя «Перемен!». Героями вечера оказались Кирилл Голанов и Влад Соколовский - диджеи, которые стояли за пультом и принимали участие в организации официального мероприятия. Они также подняли руки вверх, держа в руках белые ленты - символ перемен.

Смелый поступок ребят вызвал бурю восторга в соцсетях. Белорусы назвали парней Диджеями Свободы.

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